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Став відомий час початку стартового матчу Калініної в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 6 березня 2025, 11:19
Став відомий час початку стартового матчу Калініної в Індіан-Веллсі
Ангеліна Калініна
Getty images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (54) 6 березня проведе матч першого кола на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі проти Лучії Бронцетті (62, Італія).

Суперниці між собою раніше зустрічалися двічі, рахунок рівний, 1:1. Цікаво, що італійка свою перемогу здобула рік тому саме в Індіан-Веллсі, коли у другому колі обіграла Калініну у двох партіях.

BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло одиночного розряду, 6 березня

21:00. Ангеліна Калініна (Україна) – Лучія Бронцетті (Італія), корт Stadium 6, 1-м запуском.

Нагадаємо, що напередодні українка Даяна Ястремська (46) перемогла у стартовому матчі змагання в Індіан-Веллсі Юань Юе (68, Китай).

BNP Paribas Open Ангеліна Калініна WTA 1000

BNP Paribas Open

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