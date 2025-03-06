Став відомий час початку стартового матчу Калініної в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (54) 6 березня проведе матч першого кола на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі проти Лучії Бронцетті (62, Італія).

Суперниці між собою раніше зустрічалися двічі, рахунок рівний, 1:1. Цікаво, що італійка свою перемогу здобула рік тому саме в Індіан-Веллсі, коли у другому колі обіграла Калініну у двох партіях.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло одиночного розряду, 6 березня

21:00. Ангеліна Калініна (Україна) – Лучія Бронцетті (Італія), корт Stadium 6, 1-м запуском.

Нагадаємо, що напередодні українка Даяна Ястремська (46) перемогла у стартовому матчі змагання в Індіан-Веллсі Юань Юе (68, Китай).