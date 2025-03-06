Гераскевич: Я дуже щасливий за цей сезон у плані результатів

Український скелетоніст Владислав Гераскевич дуже позитивно оцінює свої виступи в поточному сезоні.

Його слова передає Суспільне Спорт.

" Я дуже щасливий за цей сезон у плані результатів. Хоч і не було подіуму на Кубку світу, ми були дуже близькі, дуже конкурентні. Сьоме місце у загальному заліку демонструє, що ми на дуже високому рівні.

Якщо задуматися про ті вкладення і традиції, які мають інші країни, з якими ми боремося, яких обійшли у цьому загальному заліку, це справді демонструє той рівень розвитку, який ми маємо, і показує, що ми на правильному шляху" – сказав Гераскевич.

Зауважимо, що вже сьогодні, 6 березня, розпочинається чемпіонат світу-2025 з бобслею та скелетону. Місцем проведення стане Лейк-Плесід (США).

Нагадаємо, Гераскевич повторив особистий рекорд на Євро-2025, посівши 10 місце. Також він став сьомим у загальному заліку Кубку світу та виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи.