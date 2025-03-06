Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому колі в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна (23) зустрінеться з Ешлін Крюгер (41, США), а Марта Костюк (24) – з Робін Монтгомері (107, США) у другому колі турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі..

Це стало відомо після зіграних у ніч з 5 на 6 березня матчів першого раунду змагання.

Крюгер перемогла американку Кеті Волинець (65) з рахунком 0:6, 6:2, 6:2. У свою чергу, Монтгомері впоралася з німкенею Юле Німаєр – 3:6, 7:5, 6:2.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 5 березня

Ешлін Крюгер (США) – Кеті Волинець (США) 0:6, 6:2, 6:2

Робін Монтгомері (США) – Юле Німаєр (Німеччина) 3:6, 7:5, 6:2

Світоліна з Крюгер та Костюк з Монтгомері раніше не зустрічалися. Дати та час початку матчів буде визначено пізніше.

Нагадаємо, що напередодні українка Даяна Ястремська (46) обіграла у стартовому матчі змагання в Індіан-Веллсі Юань Юе (68, Китай).