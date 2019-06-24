Шевченко: Був щасливий зіграти у матчі легенд Челсі і Реала

Андрій Шевченко щасливий зустріти стількох друзів і зіграти за Челсі.
Про це він заявив після матчу легенд Челсі проти Реала (4:5).
"Дуже добре провели час в Мадриді. Був щасливий зустріти стількох друзів і зіграти за Челсі проти мадридського Реала", - написав Шевченко на своїй сторінці у Twitter.
We had great time in #Madrid. Happy to have met a lot of friends and to have played for @ChelseaFC vs @realmadrid ! #Legends #CFC #CFCvRealMadrid pic.twitter.com/GltAgtPyfK— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 23 червня 2019 р.
Відзначимо, що за рахунку 3:0 на користь Реала Шевченко забив гол з пенальті, який сам і заробив.
Джерело - footboom.com.