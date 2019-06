Шевченко: Був щасливий зіграти у матчі легенд Челсі і Реала

Андрій Шевченко щасливий зустріти стількох друзів і зіграти за Челсі.

Про це він заявив після матчу легенд Челсі проти Реала (4:5).

"Дуже добре провели час в Мадриді. Був щасливий зустріти стількох друзів і зіграти за Челсі проти мадридського Реала", - написав Шевченко на своїй сторінці у Twitter.

We had great time in #Madrid. Happy to have met a lot of friends and to have played for @ChelseaFC vs @realmadrid ! #Legends #CFC #CFCvRealMadrid pic.twitter.com/GltAgtPyfK