Шевченко: Був щасливий зіграти у матчі легенд Челсі і Реала

Позитивні емоції Шевченка

Андрій Шевченко щасливий зустріти стількох друзів і зіграти за Челсі.

Про це він заявив після матчу легенд Челсі проти Реала (4:5).

"Дуже добре провели час в Мадриді. Був щасливий зустріти стількох друзів і зіграти за Челсі проти мадридського Реала", - написав Шевченко на своїй сторінці у Twitter.

Відзначимо, що за рахунку 3:0 на користь Реала Шевченко забив гол з пенальті, який сам і заробив.

Джерело - footboom.com.