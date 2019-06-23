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Шевченко відзначився голом у матчі легенд Реал - Челсі

Вчора 22:18 666 0
Заробив і сам реалізував одинадцятиметровий удар
Шевченко відзначився голом у матчі легенд Реал - Челсі

Андрій Шевченко відзначився голом за Челсі в матчі легенд, в якому лондонський колектив грав проти мадридського Реала. 

Варто відзначити, що Шевченко сам заробив і сам реалізував одинадцятиметровий удар. Але це не допомогло Челсі - Реал переміг з рахунком 5:4.

Нагадаємо, що Шевченко виступав за Челсі з 2006 по 2008 рік, а в сезоні-2009/10 провів за синіх один матч перед відбуттям до Мілана. 

Товариський матч. Легденди футболу
Легенди Реала - Легенди Челсі 5:4

Нагадаємо, у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 збірна України переграла Люксембург.

Раніше, у 3-му турі збірна України знищила команду Сербії.

Джерело - Чемпіон.

#Реал, #Челсі
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