Збірній України дуже важливо підійти до матчів з Литвою в хорошій формі - Воробей

Екс-форвард збірної України Андрій Воробей оцінив шанси збірної України кваліфікуватися на Євро-2020.

Про можливості збірної повідомив сам екс-футболіст в інтерв'ю для zbirna.com.

"Зараз у команди Андрія Шевченка дуже хороші шанси виграти свою відбіркову групу, враховуючи, що вона йде з відривом від конкурентів і вже зіграла вдало на виїзді зі збірною Португалії. І головне, що не втратила очки у двох поєдинках з Люксембургом.

Дуже важливо в жовтні підійти в гарній формі до спарених матчів з Литвою і тієї ж Португалією. Хоча, думаю, все буде нормально, адже цей час один з найбільш насичених в ігровому плані, так що проблем з тонусом бути не повинно.

Тим більше помітно, що колектив у збірної України підібрався згуртований, а це вже півсправи. Все в наших руках", - сказв Андрій.