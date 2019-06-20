Супряга: Я здивувався, коли побачив своє ім'я в основі на фінал ЧС

Футболісти відчували найчудовіші емоції після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу.

Про це повідомив форвард київського Динамо і молодіжної збірної України Владислав Супряга.

"Звичайно, емоції найчудовіші, ще немає усвідомлення того, що ми стали чемпіонами, поки що на 100 відсотків в цей успіх не віриться. Думаю, і ми самі перед початком чемпіонату світу не могли в це повірити.

Мені здається, після Італії налаштовуватися на фінал було вже не складно. Всі прекрасно розуміли, що це за матч, який у нього статус. Емоції переповнювали, але це не завадило нам добре зіграти та виграти фінал. Зізнаюся, що від Південної Кореї в фіналі очікували більшого. На теорії ми вивчали суперника, він нам представлявся сильнішими, ніж виявилося за підсумком у фінальній грі.

Трохи здивувався, коли почув своє ім'я в основі на передматчевій установці. Чи не вірив, що буду грати з перших хвилин. Але радий, що все вийшло і ми виграли в фіналі, а мені вдалося виправдати очікування нашого тренера.

Зараз головне завдання - добре відпочити у відпустці, а потім зосереджуся на клубних справах", - зазначив український футболіст.