Загибель Сали: поліція затримала підозрюваного у ненавмисному вбивстві

Нові подробиці у справі загибелі Сали

З моменту загибелі форварда Кардіффа Еміліано Сали минуло майже півроку, але справа ще досі розслідується.

Повідомляє BBC.

Представник англійської поліції Саймон Хакстер розповів нові подробиці у справі загибелі аргентинського форварда Еміліано Сали.

"За підсумками наших розслідувань на 19 червня 2019 року, був затриманий 64-річний чоловік з району Північного Йоркшира за підозрою в ненавмисному вбивстві. Затриманий допомагає слідству і був звільнений з-під варти, але він все ще перебуває під слідством", – сказав Хакстер.

Нагадаємо, 21 січня літак з форвардом Кардіффа на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метри було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Еміліано Салі. Пілот Сали не мав права летіти вночі через дальтонізм.

Джерело - football24.ua.