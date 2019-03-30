Пілот Сали не мав права летіти вночі через дальтонізм

Девід Ібботсон був дальтоніком, і тому не мав права летіти вночі.

Про це стверджують джерела BBC Wales.

"Дальтонізм позбавляє пілота можливості здійснювати нічні рейси, тому що здатність розрізняти червоне і зелене світло в темряві - ключовий момент. Спочатку планувалося, що Сала вилетить в Кардіфф о 9:00 за місцевим часом 21 січня. Однак політ був відкладений до 19:00 на прохання Еміліано, який хотів попрощатися з одноклубниками. Виліт відбувся незабаром після 19.00 - через 1 годину і 10 хвилин після заходу сонця. Ібботсон, як приватний пілот, не мав права перевозити пасажирів з метою заробітку - вони могли тільки розділяти з ним вартість польотів. Так як літак був зареєстрований в США, пілот і пасажир повинні були "мати спільну мету" для польоту, і саме пілот повинен був визначати час вильоту" - повідомляє ВВС.