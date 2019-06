Клуб АПЛ Ньюкасл представив свою форму на наступний сезон.

Про це повідомляється у клубному Twitter.

Вона присвячена 50-річчю перемоги у Кубку Ярмарків і повторює дизайн форми 50-річної давності.

⚫️⚪️ Our new 2019/20 home kit.



Inspired by the heroes of 1969.



Pre-order from 9am BST: https://t.co/bQEh10si41 #NUFC pic.twitter.com/OTnyRS5Iaz