Барселона презентувала форму на наступний сезон

Барселона представила комплект нової домашньої форми на сезон 2019/20. Вона виконана в традиційних для команди синьо-гранатових кольорах.
Про це повідомляє прес-служба каталонського клубу.
Головна особливість нової форми - відсутність звичних смуг, їх замінили синьо-гранатові шашечки, що сталося вперше в історії клубу. Ще одна відмінність - прапор Каталонії тепер буде знаходитися спереду, а не на спині.
📍 Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 June 2019
For the people that move the city forward
Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3
Нагадаємо, Барселона веде переговори стосовно трансферу Морено.
Також, Барселона має намір підписати Неймара.
Джерело - Чемпіон.