Барселона презентувала форму на наступний сезон

Барселона представила комплект нової домашньої форми на сезон 2019/20. Вона виконана в традиційних для команди синьо-гранатових кольорах.

Про це повідомляє прес-служба каталонського клубу.

Головна особливість нової форми - відсутність звичних смуг, їх замінили синьо-гранатові шашечки, що сталося вперше в історії клубу. Ще одна відмінність - прапор Каталонії тепер буде знаходитися спереду, а не на спині.

📍 Barcelona

For the people that move the city forward

Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3