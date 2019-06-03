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Барселона презентувала форму на наступний сезон

Сьогодні 21:58 233 0
Барселона презентувала форму на наступний сезон

Барселона представила комплект нової домашньої форми на сезон 2019/20. Вона виконана в традиційних для команди синьо-гранатових кольорах.

Про це повідомляє прес-служба каталонського клубу.

Головна особливість нової форми - відсутність звичних смуг, їх замінили синьо-гранатові шашечки, що сталося вперше в історії клубу. Ще одна відмінність - прапор Каталонії тепер буде знаходитися спереду, а не на спині.

Нагадаємо, Барселона веде переговори стосовно трансферу Морено.

Також, Барселона має намір підписати Неймара.

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Ла-Ліга
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