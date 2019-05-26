Динамо презентувало нову форму на сезон 2019/20

Динамо і New Balance представили нову форму киян на сезон 2019/20. Екіпірування була презентована під час матчу 31-го туру УПЛ проти ПФК Львів. Нова форма виконана у фірмових кольорах Динамо.
Домашнє екіпірування в білому кольорі з синіми смугами на рукавах. Відзначимо, що манжети виконані в кольорах прапора України.
Гостьова форма виконана в синіх кольорах. На манжетах, як і на домашній формі, присутні синьо-жовті кольори.
Крім того, на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі буде присутній його автограф.
Дій. Змінюй. Надихай.— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 26 мая 2019 г.
Представляємо вашій увазі нову колекцію спортивного екіпірування «Динамо» на сезон 2019/20. 🔥#FCDK 💙 #Dynamo pic.twitter.com/moc2l0Osoy
Нову екіпіровку можна придбати в фан-шопі Динамо на НСК Олімпійський вже сьогодні. З завтрашнього дня, 27 травня, вона надійде в продаж на офіційному сайті New Balance.
Нагадаємо, Динамо зустрічається з ФК Львів.
Також, збірна України U-20 провела тренування перед матчем з Катаром.
Джерело - Чемпіон.