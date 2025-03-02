Відомий американський боксер: Я надеру дупу Усику

Американський боєць надважкої ваги Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 KO) заявив, що зможе перемогти Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі для ESNEWS.

"Я більший, сильніший, викидаю більше ударів, я агресивніший, у мене краще підборіддя, я витриваліший. Річ у тому, що я був найстрашнішим супертяжем протягом багатьох років. Мій удар, моя витривалість, те, як я виходжу вперед. Я готуюся. Якщо я проведу повний тренувальний табір, то я надеру дупу Усику. 100% відсотків", – сказав Міллер.

Єдиної поразки Міллер зазнав у грудні 2023 року, коли програв технічним нокаутом у 10 раунді Даніелю Дюбуа. У серпні 2024 Джаррелл завершив бій з Енді Руїсом у нічию.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.