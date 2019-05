Вест Гем презентував варіант домашньої і виїзної форми на сезон 2019/20.

Про це повідомляє прес-служба молотобійців.

У лондонському клубі відзначають, що при розробці дизайну надихалися формою 1980-го року, коли команда здобула Кубок Англії.

Introducing our new 2019/20 Home and Away kits ⚒



Inspired by the Class of '80.#ThenNowForever pic.twitter.com/JupzTnW3YQ