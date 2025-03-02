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Монца поступилася Торіно, Рома Довбика зіграє з Комо в Серії А

Станіслав Лисак — 2 березня 2025, 15:49
Монца поступилася Торіно, Рома Довбика зіграє з Комо в Серії А

Сьогодні, 2 березня, в межах 27 туру італійської Серії А відбувся один поєдинок.

Монца в домашньому матчі зазнала поразки від Торіно. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "биків", які закріпилися на 11 місці в турнірній таблиці. Монца залишається на останній сходинці, відстаючи на 9 очок від Парми, яка знаходиться на 17 місці.

Чемпіонат Італії – Серія А
27 тур, 2 березня

Монца – Торіно 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Ельмас, 0:2 – Каседеї

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів чемпіонату Італії, зокрема Рома, за яку виступає українець Артем Довбик прийматиме Комо:

16:00. Болонья – Кальярі
16:00. Дженоа – Емполі
19:00. Рома – Комо
21:45. Мілан – Лаціо

Напередодні в центральному матчі туру Наполі та Інтер не визначили сильнішого.

Монца Чемпіонат Італії, Серія А Торіно

Монца

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