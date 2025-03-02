Монца поступилася Торіно, Рома Довбика зіграє з Комо в Серії А

Сьогодні, 2 березня, в межах 27 туру італійської Серії А відбувся один поєдинок.

Монца в домашньому матчі зазнала поразки від Торіно. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "биків", які закріпилися на 11 місці в турнірній таблиці. Монца залишається на останній сходинці, відстаючи на 9 очок від Парми, яка знаходиться на 17 місці.

Чемпіонат Італії – Серія А

27 тур, 2 березня

Монца – Торіно 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Ельмас, 0:2 – Каседеї

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів чемпіонату Італії, зокрема Рома, за яку виступає українець Артем Довбик прийматиме Комо:

16:00. Болонья – Кальярі

16:00. Дженоа – Емполі

19:00. Рома – Комо

21:45. Мілан – Лаціо

Напередодні в центральному матчі туру Наполі та Інтер не визначили сильнішого.