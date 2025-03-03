ФІФА проігнорувала гендиректора Шахтаря, який звинуватив організацію у бездіяльності щодо України

ФІФА поки відмовляється коментувати слова генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, який звинуватив організацію в тому, що вона дозволила іноземним гравцям безкоштовно покинути донецький клуб через російську агресію.

Про це повідомляє видання The Athletic, яке направило запит до ФІФА з проханням прокоментувати слова Палкіна, однак не цей лист не надали жодної відповіді.

Зазначається, що генеральний директор Шахтаря знову розкритикував ФІФА.

"Коли ФІФА весь час говорить: "Ми – одна сім’я», де ця сім’я знаходиться? Можливо, Україна не є частиною "єдиної сім’ї" з точки зору ФІФА.

Цю єдність, про яку вони говорить, ми мали б відчути від початку війни. Але ми цього не відчули. Джанні Інфантіно (президент ФІФА) не допоміг українському футболу", - сказав Палкін.

Раніше також повідомлялося, що гроші від продажу Челсі в 2022 році, які мали б піти на гуманітарну допомогу через російське повномасштабне вторгнення в Україну, досі залишаються "замороженими" на банківському рахунку у Великій Британії.