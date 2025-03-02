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Джервонта пояснив, чому раптово став на коліно в бою з Роучем

Руслан Травкін — 2 березня 2025, 09:31
Джервонта пояснив, чому раптово став на коліно в бою з Роучем
Скриншот із трансляції

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі (до 61,2 кг) Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) пояснив, чому в 9 раунді бою з Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО) став на коліно.

Його слова цитує Guardian.

"Я зробив нову зачіску кілька днів тому. На моє волосся нанесли бріолин (засіб для догляду за волоссям – прим.). Я спітнів, і він потрапив на моє обличчя, а потім у око.

Чорт, чому ви мене освистує? Наче я нісенітницю несу! Це справжній факт. Подивіться на моє волосся. Спочатку вони тебе люблять, а потім одразу починають ненавидіти!" – сказав "танк" у флеш-коментарі відразу після оголошення результату.

Нагадаємо, бій Девіс – Роуч завершився внічию. Статистику ударів можна переглянути ТУТ. Чемпіон також підготував новину з відеооглядом поєдинку.

Бокс Джервонта Девіс Ламонт Роуч

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