Інгулець сенсаційно переграв Кривбас у 19 турі УПЛ

Інгулець обіграв Кривбас у номінально домашньому матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги, який відбувся у Кривому Розі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Інгулець вийшов вперед на 14-й хвилині гри, коли 20-річний Олег Пушкарьов використав навіс з флангу та головою пробив у кут воріт Володимира Маханькова (1:0).

Наприкінці першого тайму Пушкарьов розігнав контратаку та ідеальною передачею вивів віч-на-віч з голкіпером 21-річного Артема Бенедюка, який використав свій шанс (2:0).

У другій половині гри ініціатива повністю перейшла до гравців Кривбаса, проте впевнена гра голкіпера Олексія Паламарчука та захисту Інгульця не дозволила їм забити бодай гол.

Нагадаємо, зустріч між командами мала відбутися вчора, проте її перенесли через тривалу повітряну тривогу.

Чемпіонат України – УПЛ

19 тур, 2 березня

Інгулець – Кривбас 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 14 Пушкарьов, 2:0 – 40 Бенедюк

Інгулець (Петрове): 12. Олексій Паламарчук, 2. Станіслав Нурі-Малиш, 3. Олександр Дихтярук, 17. Віталій Катрич, 4. Віталій Дубилей (44. Олександр Жовтенко, 74), 21. Артем Бенедюк (88. Крістіан Свистун, 88), 20. Роман Волохатий, 6. Іван Лосенко (8. Олександр Пʼятов, 82), 42. Ілля Гаджук, 9. Олег Пушкарьов (59. Богдан Могильний, 72), 99. Сергій Кисленко (10. Валерій Сад, 72).

Кривбас (Кривий Ріг): 30. Володимир Маханьков, 7. Андрій Понєдєльнік, 45. Володимир Вілівальд, 3. Олександр Романчук, 55. Іван Дібанго, 23. Хрвоє Ілич, 27. Маттео Аморозо (14. Максим Луньов, 46), 21. Денис Кузик (28. Глейкер Мендоза, 80), 10. Дмитро Хомченовський (к), 20. Артур Микитишин (94. Максим Задерака, 46), 9. Даніель Соса.

Попередження: Володимир Вілівальд, 66 – Даніель Соса, 43.

Інгулець здобув другу перемогу у сезоні та з 12 очками замикає турнірну таблицю чемпіонату, Кривбас із 31 балом зберіг четверту сходинку.

Нагадаємо, напередодні Олександрія програла Шахтарю. Цей результат допоміг донецькому клубу скоротити відставання від підопічних Руслана Ротаня, у яких залишилося 42 залікових бали, у Шахтаря після перемоги стало 39 очок.

Водночас Олександрія втратила можливість підібратися ближче до Динамо, яке 28 лютого втратило очки у зустрічі з Ворсклою.