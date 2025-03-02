Полісся підписало бразильського голкіпера Фламенго

Полісся підписало 18-річного бразильського голкіпера Рафаела Нунеса, який раніше виступав за юнацьку команду Фламенго.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Зазначено, що контракт розрахований на 3,5 роки.

Відповідно до віку та регламенту, футболіст матиме змогу грати за Полісся-2 та Полісся U-19.

Раніше повідомлялося, що друга команда житомирського Полісся підписала контракт із 19-річним бразильським вінгером Валіффером.