Танк вперше не переміг і отримав свист фанатів: Девіс та Роуч завершили бій внічию

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) та володар пояса WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) провели бій на арені Barclays Center, Нью-Йорк, США.

Поєдинок завершився внічию.

Їхня зустріч була головною подією вечора боксу. Також свій титул у складному поєдинку з іспанцем Сандором Мартіном відстояв домініканець Альберто Пуельо, а чемпіон WBA в суперлегкій вазі Хосе Валенсуела без шансів програв американцю Гері Антуанну Расселу.

Перші два раунди боксери не форсували події, по-справжньому Джервонта і Ламонт увімкнулися в третьому раунді, завдавши більше ударів, ніж за перші шість хвилин.

У четвертому та п'ятому раунді "танк" додав темпу – результату це не принесло. Варто зазначити, що боксери більше говорили між собою, ніж проявляли активність.

Gervonta Davis & Lamont Roach trash talking at the end of the 5th Round. #TankRoach pic.twitter.com/oCX0AXac1q — 001Sports (@001Sports_) March 2, 2025

В екваторі бою Джервонта почав демонструвати чому є фаворитом. Йому вдалося донести до цілі кілька силових влучань. Сьомий раунд продовжувався в схожому стилі, але влучна "двієчка" від Ламонта змуcила Девіса шукати клінч і останню хвилину сьомого раунду провести у статичному стилі.

У дев'ятому раунді "танк" став на коліно і раптово підбіг у свій кут, щоб протерти обличчя. Рефері, легендарний Стів Вілліс, відомий вмінням передавати емоції обличчям, бал не зняв (хоча мав повне право), але сказав, що таке робити не можна.

Gervonta Davis takes a knee in the 9th round and isn’t counted as a knockdown‼️



Do thin that should count as a knockdown⁉️



#TankRoach



pic.twitter.com/zQoEdviqRT — Combat Casuals (@Combat_Casuals) March 2, 2025

Тим не менш, потім Девіс показав свої найкращі на той момент 30 секунд у бою.

Чемпіонські раунди виявилися одними з найгірших. Так, були сплески активностей, але без переваги на чиємусь боці. Джервонта в дванадцятому відверто задкував, а коли підключав швидкості, то приймав в обличчя хороші випади від Роуча.

Оголошення оцінок глядачі зустріли свистом, явно віддававши симпатії Роучу.

Бокс

Джервонта Девіс (США) – Ламонт Роуч (США) Majority Draw (115:113, 114:114, 114:114)

GERVONTA DAVIS VS LAMONT ROACH IS DECLARED A MAJORITY DRAW! #TankRoachpic.twitter.com/xVJwJj32QV — Championship Rounds (@ChampRDS) March 2, 2025

Зазначимо, 30-річний Девіс востаннє виходив на ринг 15 червня, коли нокаутував у восьмому раунді земляка Френка Мартіна.

29-річний Роуч останній бій провів також у червні 2024 року – переміг ірландця Фергала Маккрорі технічним нокаутом у восьмому раунді.

Нагадаємо, під час вечора боксу в Північній Ірландії туркеня Турхан брутально двома хуками нокаутувала суперницю.