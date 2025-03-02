Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліон з дублем Ляказетта здолав Брест у 24 турі Ліги 1

Олександр Булава — 2 березня 2025, 18:01
Ліон з дублем Ляказетта здолав Брест у 24 турі Ліги 1

У неділю, 2 березня, відбулися матчі 24 туру французької Ліги 1.

У першій зустрічі дня Ліон вдома обіграв Брест завдяки дублю Александра Ляказетта.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
24 тур, 2 березня

Ліон – Брест 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 15 Лала, 1:1 – 24 Ляказетт, 2:1 – 82 Ляказетт

Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:

18:15 Анже – Тулуза

18:15 Монпельє – Ренн

18:15 Осер – Страсбур

21:45 Марсель – Нант

Напередодні ПСЖ розгромив Лілль, а Гавр перестріляв Ланс.

Брест Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон

Ліон

Нант обіграв Ланс, Тулуза розгромила Гавр, ПСЖ "перестріляв" Ліон у 23 турі Ліги 1
Вони знищують конкуренцію, – президент Ліона розкритикував зв'язок Катару та ПСЖ
Визначені всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи
Марсель не мав проблем з Анже, Ліон в більшості розгромив Реймс у 21 турі Ліги 1
УЄФА зняла з Ліона умовну дискваліфікацію з Ліги Європи

Останні новини