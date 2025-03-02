Ліон з дублем Ляказетта здолав Брест у 24 турі Ліги 1
У неділю, 2 березня, відбулися матчі 24 туру французької Ліги 1.
У першій зустрічі дня Ліон вдома обіграв Брест завдяки дублю Александра Ляказетта.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
24 тур, 2 березня
Ліон – Брест 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 15 Лала, 1:1 – 24 Ляказетт, 2:1 – 82 Ляказетт
Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:
18:15 Анже – Тулуза
18:15 Монпельє – Ренн
18:15 Осер – Страсбур
21:45 Марсель – Нант
Напередодні ПСЖ розгромив Лілль, а Гавр перестріляв Ланс.