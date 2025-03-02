Ліон з дублем Ляказетта здолав Брест у 24 турі Ліги 1

У неділю, 2 березня, відбулися матчі 24 туру французької Ліги 1.

У першій зустрічі дня Ліон вдома обіграв Брест завдяки дублю Александра Ляказетта.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

24 тур, 2 березня

Ліон – Брест 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 15 Лала, 1:1 – 24 Ляказетт, 2:1 – 82 Ляказетт

Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:

18:15 Анже – Тулуза

18:15 Монпельє – Ренн

18:15 Осер – Страсбур

21:45 Марсель – Нант

Напередодні ПСЖ розгромив Лілль, а Гавр перестріляв Ланс.