Барселона у більшості розгромила Сосьєдад та знову стала лідером Ла Ліги

У неділю, 2 березня, заплановані чотири матчі 26 туру іспанської Ла Ліги.

Ігровий день відкривали Леганес та Хетафе, які протягом цього сезону не вирізнялися великою кількістю моментів та голів. Саме такими вони були й цього разу. Єдиний гол зустрічі був забитий тільки у доданий час, а його автором став Дієго Гарсія.

Наступний матч між Барселоною та Сосьєдадом обіцяв бути цікавим та конкурентним, але він таким був усього 17 хвилин. Саме через стільки часу від початку гри Аріц Елустондо заробив пряму червону, залишивши гостей у меншості.

Каталонці не могли не скористатися таким подарунком, забивши по два голи в кожному з таймів. Цієї перемогою команда Гансі Фліка повернула собі перше місце таблиці чемпіонату Іспанії. Тепер "синьо-гранатові" мають два очки переваги над Атлетико та три – над Реалом.

Згодом пройдуть ще два поєдинки: Мальорка прийматиме Алавес, а Осасуна зустрінеться з Валенсією.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

26 тур, 2 березня

Леганес – Хетафе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+2 Гарсія.

Барселона – Реал Сосьєдад 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 25 Мартін, 2:0 – 29 Касадо, 3:0 – 56 Араухо, 4:0 – 60 Левандовський.

Вилучення: 17 Елустондо, (пряма червона картка).

19:30 Мальорка – Алавес

22:00 Осасуна – Валенсія

Нагадаємо, що вчора Реал зазнав сенсаційної поразки від Бетіса, чим потім скористався Атлетико.