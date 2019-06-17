Марадона: Навіть збірна Тонги може перемогти Аргентину

Відлуння поразки Аргентини Колумбії на Копа Америки

Для аргентинців поразка національної збірної у матчі Копа Америки з Колумбією є болючою. Футболку збірної варто відчувати.

Про це сайту tycsports.com сказав екс-гравець збірної Аргентини Дієго Марадона.

"Розумієте, навіть збірна Тонги може перемогти нас. Є престиж команди, який ми побудували. Футболка збірної Аргентини? Цю футболку ти повинен відчувати як свою матір ", - сказав Марадона.

Королівство Тонга розташоване в Океанії, на його території проживають 103 252 особи. У рейтингу ФІФА збірна цієї країни знаходиться на 206-му місці.

Нагадаємо, що Аргентина програла Колумбії з рахунком 0:2, а гол Гонсалеса не допоміг Парагваю перемогти Катар на Копа Америки.

Джерело - ua.tribuna.com.