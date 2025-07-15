Чісора: Усик змушує тебе боятися його ударів

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) заявив, що український чемпіон світу Олександр Усик (23-0, 14 КО) змушує суперників боятися його ударів.

Про це Чісора розповів в етері talkSPORT.

"Дуже важко читати Усика. Він змушував мене працювати більше і я втомлювався, проте не мав йому цього демонструвати. До 11 раунду він полетів, його інтенсивність збільшилась. Усик б'є не так сильно, але він змушує тебе боятися, бо ти не хочеш, щоб він тебе нокаутував", – сказав Чісора.

😩 "I was getting tired!"

😳 "He doesn't hit hard, but makes you afraid!"@DerekWarChisora explains why fighters don't immediately step on Oleksandr Usyk when they face him 😱



Watch in full here: https://t.co/YUPx8gzicz pic.twitter.com/wu7eF9f2uT — talkSPORT (@talkSPORT) July 14, 2025

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Олександр Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів.

19 липня українець проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі", що розташований у серці Великобританії.

Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до Лондона, де вже встиг стати зіркою соцмереж через незручну ситуацію під час прогулянки.

Раніше повідомлялося, що Чісора був шокований реакцією Усика на ракетні обстріли з боку російської армії.