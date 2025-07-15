Кривбас оголосив ім’я шостого літнього новачка

21-річний венесуельський нападник Карлос Парако став шостим літнім новачком Кривбаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З футболістом підписано контракт на 5 років. Парако грає на позиції центрального нападника.

У Кривбасі він виступатиме під номером 9. Попередній клуб форварда – Метрополітанос з Каракаса.

У минулому сезоні Парако зіграв у всіх турнірах 22 матчі, забив 10 голів. Протягом всієї професійної кар’єри він виступав у Венесуелі.

Раніше Кривбас розписав нічию з угорським клубом на зборах в Словенії.