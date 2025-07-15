Президент США Дональд Трамп назвав найкращого футболіста в історії.

Заяву для DAZN наводить Goal.com.

"Коли я ще був молодим, то тут (у США, – прим.) грав хлопець на ім'я Пеле. Не хочу вдавати себе надто старим, але це дійсно було давно, а він був фантастичним.

Я оберу стару школу та стверджуватиму, що Пеле був найвеличнішим футболістом", – розповів Трамп.

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Нагадаємо, "король футболу" Пеле після 18 років у Сантосу перебрався до Нью-Йорк Космос у 1975-му, де й завершив кар'єру у 1977 році.

Бразилець – єдиний футболіст в історії, який тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970), а у період з 1995 по 1998 рік обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп анонсував проведення титульного бою UFC у Білому Домі.