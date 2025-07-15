Вінгер Баварії перейде в англійський клуб – джерело
Баварія Мюнхен
Вотфорд близький до підписання 19-річного вінгера Баварії Несторі Іранкунди.
Про це інформує Фабріціо Романо.
Трансфер оцінюється приблизно в 3 мільйони євро. Угода передбачає 50% від майбутнього продажу гравця та право першочергового викупу для Баварії.
Іранкунда пройде медогляд у четвер і укладе з англійським клубом контракт на 4 роки. Австралієць перейшов до Баварії з Аделаїди Юнайтед у липні 2024 року за 900 тисяч євро.
Іранкунда – гравець молодіжної збірної Австралії. У минулому сезоні грав в оренді за Грассхоппер, за який провів 21 матч і відзначився одним голом.
Раніше повідомлялося, що Баварія цікавиться основним захисником Челсі.