Вінгер Баварії перейде в англійський клуб – джерело

Вотфорд близький до підписання 19-річного вінгера Баварії Несторі Іранкунди.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Трансфер оцінюється приблизно в 3 мільйони євро. Угода передбачає 50% від майбутнього продажу гравця та право першочергового викупу для Баварії.

Іранкунда пройде медогляд у четвер і укладе з англійським клубом контракт на 4 роки. Австралієць перейшов до Баварії з Аделаїди Юнайтед у липні 2024 року за 900 тисяч євро.

Іранкунда – гравець молодіжної збірної Австралії. У минулому сезоні грав в оренді за Грассхоппер, за який провів 21 матч і відзначився одним голом.

Раніше повідомлялося, що Баварія цікавиться основним захисником Челсі.