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Дюбуа розчарований "низьким ажіотажем" навколо його бою з Усиком

Андрій Мошкун — 15 липня 2025, 13:06
Дюбуа розчарований низьким ажіотажем навколо його бою з Усиком
Даніель Дюбуа
Queensbury

Чемпіон за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) очікував більшого ажіотажу навколо його поєдинку проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

"Це точно найбільший бій у моєму житті. Дивно, але складається враження, ніби все відбувається "під ковдрою" – немає того ажіотажу, на який я очікував від об’єднавчого бою. Хоча, можливо, все зміниться в день поєдинку", – заявив Дюбуа.

Дюбуа зазначив, що поєдинки Ентоні Джошуа зазвичай супроводжуються більшим ажіотажем

"Кожен його бій – це аншлаг. А з моїми боями завжди щось таке незрозуміле", – резюмував британець.

Нагадаємо, що реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Також українські уболівальники зможуть дивитися бій наживо.

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