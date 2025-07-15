У 40-річному віці раптово помер зірка гри в пул

У 40-річному віці помер зірка гри в пул Чанг Юн Лін, який в 2012 році кілька місяців був лідером світового рейтингу.

Про це повідомляє Focustaiwan.tw.

Спортсмен раптово помер у понеділок у Джакарті, Індонезія, у віці 40 років, повідомив президент Асоціації більярду Китайського Тайбею Чао Фон-понг.

Чан, якого на Тайвані знали під прізвиськом «Диявольська Вогняна Хмара», того ж ранку брав участь у матчі та повернувся до готелю відпочити, відчувши нездужання, сказав Чао.

За словами Чао, пізніше його знайшли в готельному номері без пульсу та дихання, і його доставили до лікарні, але реанімувати не вдалося.

Matchroom and the World Nineball Tour are devastated to learn of the tragic passing of Chang Jung Lin.



Chang, 1985 - 2025, was considered by many, not only as one of the greats from Chinese Taipei, but one of the best and most fierce players of his generation.



Respected by his… pic.twitter.com/hCaJNKwBGt — Matchroom Pool (@MatchroomPool) July 14, 2025

Президент більярдної асоціації назвав Чанга "одним із найкращих на Тайвані", який виграв багато міжнародних чемпіонатів.

40-річний більярдист мав представляти Тайвань на Всесвітніх іграх у Китаї у серпні цього року, розповів Чао CNA.

Чанг здобув популярність у 2003 році після того, як здобув срібну медаль на чемпіонаті світу серед юніорів.

У 2012 році він досяг першого місця у світовому рейтингу після перемоги на чемпіонаті світу з вісімки, організованому Всесвітньою асоціацією більярду, і вважався однією з найвідоміших постатей Тайваню в цьому виді спорту.

Пул (більярд) – один з видів більярду, гра різнокольоровими кулями на спеціально обладнаному столі.