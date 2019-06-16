Аргентина поступилася Колумбії на Копа Америка

У 1-му турі групового етапу Колумбія перемогла збірну Аргентини із рахунком 2:0.
Перший м’яч у зустрічі був забитий лише на 71-й хвилині, коли відзначився Рохер Мартінес. Через 15 хвилин перевагу Колумбії збільшив Дуван Сапата.
Наразі Колумбія перебуває на першій сходинці турнірної таблиці групи B із 3 очками.
Копа Америки. Група В. Перший тур
Аргентина – Колумбія 0:2
Голи: 0:1 – 71 Мартінес, 0:2 – 86 Сапата.
Раніше повідомлялося, що Вілліан замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії.
Нагадаємо, Неймара побила дівчина, яка звинуватила його у зґвалтуванні.
Джерело - Чемпіон.