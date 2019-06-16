Дерліс відзначився на 56 хвилині

Сьогодні, 16 червня, відбувся матч першого туру Копа Америки в Бразилії між Парагваєм та Катаром.

Поєдинок завершився з рахунокм 2:2.

Перший гол парагвайці забили вже на 4-й хвилині з пенальті.

Подвоїв перевагу номінальних господарів гравець київського Динамо Дерліс Гонсалес на 56-й хвилині матчу.

Алмоез Алі скоротив відставання, а Буалем Хухі взагалі зрівняв рахунок.

Копа Америки

Перший тур

Група В

16 червня

Парагвай - Катар 2:2 (1:0)



Голи: 1:0 - 4 Кардосо(П), 2:0 - 56 Гонсалес, 2:1 - 68 Алі, 2:2 - 77 Хухі

Нагадаємо, Аргентина поступилася Колумбії.

Раніше повідомлялося, що Вілліан замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії.

Джерело - Чемпіон.