Сьогодні, 16 червня, відбувся матч першого туру Копа Америки в Бразилії між Парагваєм та Катаром.
Поєдинок завершився з рахунокм 2:2.
Перший гол парагвайці забили вже на 4-й хвилині з пенальті.
Подвоїв перевагу номінальних господарів гравець київського Динамо Дерліс Гонсалес на 56-й хвилині матчу.
Алмоез Алі скоротив відставання, а Буалем Хухі взагалі зрівняв рахунок.
Копа Америки
Перший тур
Група В
16 червня
Парагвай - Катар 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Кардосо(П), 2:0 - 56 Гонсалес, 2:1 - 68 Алі, 2:2 - 77 Хухі
Нагадаємо, Аргентина поступилася Колумбії.
Раніше повідомлялося, що Вілліан замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії.
Джерело - Чемпіон.