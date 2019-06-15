Збірна України встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу U-20

Українці виграли 6 матчів і 1 завершили внічию

Молодіжна українська збірна встановила історичне досягнення, не програвши ні одного матчу на чемпіонаті світу U-20.

Донині жодна з країн СНД не вигравала медалі чемпіонатів світу серед гравців молодше 20 років. Ще й золотих!

Крім того, цей тріумф став для синьо-жовтих історичним, адже він перший для будь-якої української команди різних вікових категорій під егідою ФІФА.

Раніше найбільшим досягненням наших футбольних команд була перемога U-19 на Євро-2009 та другі місця на юнацьких Євро-2000 і Євро-2006.

До того ж, команда Олександра Петракова залишилася непереможною у Польщі. Ми виграли 6 матчів і 1 завершили внічию.

Нагадаємо, Збірна України U-20 - чемпіон світу!

Також, пропонуємо переглянути відеоогляд фінального матчу U-20 Україна - Південна Корея 3:1.

Джерело - Чемпіон.