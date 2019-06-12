Вболівальники збірної Італії знайшли винних після поразки їх національної команди у півфіналі чемпіонаті світу від збірної України.

"Не розумію, чому матч між двома європейськими командами судив рефері з Бразилії? Якби на гру був призначений британський арбітр, то ми б пройшли далі. Просто ФІФА вирішило витягнути в фінал дві слабкі країни, щоб показати, що футбол в світі розвивається.

Але фінал Україна - Південна Корея - це ганьба для чемпіонату світу. Не знаю, хто буде його дивитися на стадіоні або по телевізору ... Комусь сильно не хотілося, щоб у фіналі грала Італія", – написав вболівальник Італії Peppe.