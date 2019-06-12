Іспанський спеціаліст відмовився від щедрої пропозиції Ювентуса

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола отримав неймовірну пропозицію від Ювентуса.

Про це повідомляє Eurosport.

Керівництво Ювентуса пропонувало Хосепу Гвардіолі річну платню у розмірі 20 млн євро. Попри щедру пропозицію іспанський спеціаліст вирішив залишитися в Манчестер Сіті.

Відзначимо, що у минулому сезоні Гвардіола разом із Сіті виграв чемпіонат, Кубок та Кубок англійської ліги.

Нагадаємо, Роналду хоче, щоб Гвардіола став наставником Ювентуса.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ, Баварія та Ювентус хочуть придбати Сане.

Джерело - sportarena.com.