Німець коштує 100 млн євро

Німецький вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане вже влітку може покинути клуб.

Про це повідомляє todomercadoweb.

У послугах німецького футболіста зацікавлені мюнхенська Баварія, туринський Ювентус і французький Парі Сен-Жермен. Трансферна вартість Сане становить 100 мільйонів євро.

У поточному сезоні Лерой Сане зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 18 результативних передач.

Нагадаємо, Марез хоче влітку покинути Манчестер Сіті.

Також, Манчестер Сіті з Зінченком здолав Юнайтед на його полі.

Джерело - Футбольні трансфери.