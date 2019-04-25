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ПСЖ, Баварія та Ювентус хочуть придбати Сане

Сьогодні 21:34 191 0
Німець коштує 100 млн євро
ПСЖ, Баварія та Ювентус хочуть придбати Сане

Німецький вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане вже влітку може покинути клуб.

Про це повідомляє todomercadoweb.

У послугах німецького футболіста зацікавлені мюнхенська Баварія, туринський Ювентус і французький Парі Сен-Жермен. Трансферна вартість Сане становить 100 мільйонів євро.

У поточному сезоні Лерой Сане зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 18 результативних передач.

Нагадаємо, Марез хоче влітку покинути Манчестер Сіті.

Також, Манчестер Сіті з Зінченком здолав Юнайтед на його полі.

Джерело - Футбольні трансфери.

#Сане, #Манчестер Сіті, #Баварія, #ПСЖ, #Ювентус
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