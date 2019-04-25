Німецький вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане вже влітку може покинути клуб.
Про це повідомляє todomercadoweb.
У послугах німецького футболіста зацікавлені мюнхенська Баварія, туринський Ювентус і французький Парі Сен-Жермен. Трансферна вартість Сане становить 100 мільйонів євро.
У поточному сезоні Лерой Сане зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 18 результативних передач.
Нагадаємо, Марез хоче влітку покинути Манчестер Сіті.
Також, Манчестер Сіті з Зінченком здолав Юнайтед на його полі.
Джерело - Футбольні трансфери.