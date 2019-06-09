Швейцарія — Англія: де дивитися онлайн матч Ліги Націй

Сьогодні, 9 червня, у матчі за третє місце футбольної Ліги націй зустрічаються збірні Швейцарії та Англії.
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Онлайн матч Ліги націй Швейцарія — Англія можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1. Початок о 16:00.
Також, трансляція буде доступна на ОLL.TV (увага трансляція платна!)
Нагадаємо, у фіналі Ліги націй зустрінуться Нідерланди з Португалією, яка перемогла Швейцарію завдяки хет-трику Кріштіану Роналду.
Також, Португалія і Люксембург подали апеляції у справі Мораеса.
Джерело - Чемпіон.