Англійські футбольні фанати влаштували заворушення в Португалії

Англійські футбольні фанати, які приїхали підтримати збірну Англії в Фіналі чотирьох Ліги націй, брали безпосередню участь у заворушеннях в Порту.

Про це повідомляє BBC Sport.

За інформацією видання, в сторону уболівальників збірної Португалії полетіли пляшки, коли ті спостерігали за матчем своєї команди проти Швейцарії (3:1), в результаті поліції довелося розбиратися з масовими бійками.

Окремі вболівальники вирішили зупинитися в Порту, що в 30 кілометрах від Гімарайнша, де сьогодні, 6 червня, о 21:45 за київським часом Англія зіграє з Нідерландами.

Нагадаємо, Португальці ж впевнено обіграли Швейцарію завдяки хет-трику нападника Кріштіану Роналду.

Джерело - BBC Sport.