Інтер оголосив про звільнення Спаллетті з посади головного тренера команди

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті покинув свій пост.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM