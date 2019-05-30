Інтер оголосив про звільнення Спаллетті з посади головного тренера команди

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті покинув свій пост.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Футбольний клуб Інтер офіційно підтверджує інформацію, що Лучано Спаллетті більше не є головним тренером команди. Клуб хоче подякувати Спаллетті за його роботу і результати, досягнуті разом", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті команди.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) 30 May 2019

Спаллетті очолював італійську команду з 2017 року. У минулому сезоні команда посіла четверте місце, завоювавши путівку в Лігу чемпіонів. Контракт з фахівцем був розрахований до 2021 року.

Очікується, що наступником Лучано в Інтері стане колишній головний тренер Ювентуса, Челсі і збірної Італії Антоніо Конте.

Нагадаємо, Інтер домовився із Лукаку про 5-річний контракт.

Також, тренер Мілана Дженнаро Гаттузо покине Мілан.

Джерело - Чемпіон.