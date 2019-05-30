Інтер оголосив про звільнення Спаллетті з посади головного тренера команди

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті покинув свій пост.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"Футбольний клуб Інтер офіційно підтверджує інформацію, що Лучано Спаллетті більше не є головним тренером команди. Клуб хоче подякувати Спаллетті за його роботу і результати, досягнуті разом", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті команди.
FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.— Inter (@Inter) 30 May 2019
Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM
Спаллетті очолював італійську команду з 2017 року. У минулому сезоні команда посіла четверте місце, завоювавши путівку в Лігу чемпіонів. Контракт з фахівцем був розрахований до 2021 року.
Очікується, що наступником Лучано в Інтері стане колишній головний тренер Ювентуса, Челсі і збірної Італії Антоніо Конте.
Нагадаємо, Інтер домовився із Лукаку про 5-річний контракт.
Також, тренер Мілана Дженнаро Гаттузо покине Мілан.
Джерело - Чемпіон.