Тренер Мілана покидає свій пост

Тренер Мілана Дженнаро Гаттузо незабаром покине Мілан слідом за спортивним директором Леонардо.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Це рішення остаточно було прийнято вчора після розмови з виконавчим директором клубу Іваном Газідісом.

Повідомляється, що в разі відходу з Сампдорії Марко Джампаоло, саме Гаттузо може зайняти тренерську посаду в генуезькому клубі.

41-річний Гаттузо покине клуб, хоча його контракт підписаний до 2021 року. В одному з інтерв'ю він зізнався, що відчуває психологічну втому в зв'язку з роботою в Мілані.

Раніше повідомлялося, Ді Франческо може замінити Гаттузо в Мілані.

Також, Почеттіно міг би виконувати роль тренера.

Джерело - Gianlucadimarzio.com.