Тренер Мілана покидає свій пост

Тренер Мілана Дженнаро Гаттузо незабаром покине Мілан слідом за спортивним директором Леонардо.
Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.
Це рішення остаточно було прийнято вчора після розмови з виконавчим директором клубу Іваном Газідісом.
Повідомляється, що в разі відходу з Сампдорії Марко Джампаоло, саме Гаттузо може зайняти тренерську посаду в генуезькому клубі.
41-річний Гаттузо покине клуб, хоча його контракт підписаний до 2021 року. В одному з інтерв'ю він зізнався, що відчуває психологічну втому в зв'язку з роботою в Мілані.
Раніше повідомлялося, Ді Франческо може замінити Гаттузо в Мілані.
Також, Почеттіно міг би виконувати роль тренера.
Джерело - Gianlucadimarzio.com.