Інтер домовився із Лукаку про 5-річний контракт

Нападник Манчестер Юнайтед може перейти в міланський Інтер.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб домовився із 26-річним бельгійським футболістом про 5-річний контракт. За умовами договору нападник буде отримувати 7,5 млн євро в рік, без врахування бонусів. Наразі залишилось домовитися про трансфер із англійським клубом.

Раніше повідомлялося, що Ромелу Лукаку хоче покинути Манчестер Юнайтед влітку. Футболіст незадоволений кількістю ігрового часу та хоче змінити цю ситуацію.

Джерело - Чемпіон.