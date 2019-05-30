Олександрія - Динамо: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

32-й тур

30 травня

Олександрія - Динамо

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 128 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 20 матчів: +2=4-14 м’ячі 11-50

На полі Олександрії — 10 матчів: +1=3-6 м’ячі 8-20

В УПЛ зіграно 17 матчів: +1=3-13 м’ячі 7-46

На полі Олександрії — 8 матчів: +1=2-5 м’ячі 5-16

25.11.2018. 16-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Олександрія — Динамо 2:1

Олександрія найбільшої поразки в УПЛ зазнала саме від Динамо — 0:6 (07.05.2017 р.)

Цікаві факти та можливі події

Динамо в гостях може забити 800-й гол в Чемпіонатах (ще 2 м’ячі) або 90-й раз зіграти внічию.

Динамівці можуть відсвяткувати 610-ту перемогу в УПЛ або зазнати 80-ї поразки.

Столичний клуб не знає гіркоти поразок в Чемпіонаті з 3 грудня 2018 року протягом 15-ти ігор: +11=4.

Олександрія утримує клубну рекорду пропускну домашню серію в Чемпіонаті, яка триває 12 ігор — 16 м’ячів.

Поточний в Чемпіонаті безвиграшний серіал олександрійців триває 6 ігор: =2-4

Динамо при Олександру Хацкевичу може здобути 60-ту перемогу в усіх турнірах, у тому числі 20-ту гостьову в УПЛ.

Олександр Войтюк (Запоріжжя) стане 1-м асистентом арбітра, який проведе 200-й матч у Чемпіонатах.

Олександрія при арбітру Юрію Можаровському в УПЛ не перемагає 7 матчів поспіль: = 5-2.

Нагадаємо, Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ.

Також, Чорноморець вдома розгромив Десну.

Джерело - УПЛ.