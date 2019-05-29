Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ

Арсенал-Київ в домашньому матчі 32-го туру УПЛ програв Карпатам з рахунком 2:3.

Канонірам, щоб залишити останнє місце в турнірній таблиці, потрібно було обов'язково перемагати і сподівається на осічку Чорноморця в поєдинку проти Десни.

Карпати набрали 33 очки, але залишилися на 10-му місці в турнірній таблиці УПЛ, адже Олімпік зіграв внічию з Ворсклою і випередив львів'ян на 1 пункт. Таким чином, Леви зіграють проти Волині за право грати в Прем'єр-лізі в наступному сезоні.

Арсенал-Київ, не дивлячись на гарний виступ у другій частині сезону, залишає УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

32-й тур

29 травня

Арсенал-Київ – Карпати 2:3 (1:3)

Голи: 1:0 – 4 Ковпак, 1:1 – 18 Нестеров, 1:2 – 20, пенальті Мякушко, 1:3 – 45 Мірошніченко, 2:3 – 90 Авагімян.

Арсенал-Київ: Підківка, Вакуленко (Кадимян, 46), Сагуткін, Башлай (Янаков, 32), Домбровский, Калітвінцев, Авагімян, Жичиков, Ориховский, Дубинчак, Ковпак (Липартия, 11).

Карпати: Кучинский, Мірошніченко, Гуйє, Ковтун, Онгла, Мякушко (Бусько, 90), Клец, Гуцуляк, Нестеров (Федецкий, 36), Понде, Ді Франко (Дебелко, 80).

Джерело - Чемпіон.