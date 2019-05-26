Зоря - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
31 тур
Зоря - Олександрія
Арбітр: Дмитро Бондаренко (Одеса) провів 10 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 21 матч: +7=6-8 м’ячі 17-21
На полі Зорі – 10 матчів: +3=4-3 м’ячі 10-11
В УПЛ зіграно 13 матчів: +4=5-4 м’ячі 111-10.
На полі Зорі – 6 матчів: +2=3-1 м’ячі 7-5
Останній матч на полі Зорі – 27.10.2018. 13-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Зоря – Олександрія – 0:0
Безпрограшна домашня серія Зорі в матчах з Олександрією триває в УПЛ 3 матчі: +1= 2.
Цікаві факти та можливі події
* Олександрія може зазнати 50-ї гостьової поразки в УПЛ.
* У поточному Чемпіонаті Зоря не знає радості перемог 4 тури поспіль: = 2-2, а Олександрія – 5 ігор: = 2-3.
* Безнічийна домашня серія Зорі триває 8 матчів – по 4 перемоги та поразки.
* Зоря при Юрію Вернидубі може в УПЛ здобути 90-ту перемогу, або 60-й раз зіграти внічию, або зазнати 70-ї поразки.
* Олександрія при Володимирі Шарану може в гостях пропустити 100-й гол (ще 1 м’яч), здобути 20-ту перемогу, або зазнати 30-ї поразки.
* 10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі – Олександрія).
* Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.
* Дебютна гра в УПЛ арбітра Дмитра Бондаренка за участю Зорі.
Джерело - УПЛ.