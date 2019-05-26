Зоря - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Безнічийна домашня серія луганців триває 8 матчів

Чемпіонат України, УПЛ

31 тур

Зоря - Олександрія

Арбітр: Дмитро Бондаренко (Одеса) провів 10 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 21 матч: +7=6-8 м’ячі 17-21

На полі Зорі – 10 матчів: +3=4-3 м’ячі 10-11

В УПЛ зіграно 13 матчів: +4=5-4 м’ячі 111-10.

На полі Зорі – 6 матчів: +2=3-1 м’ячі 7-5

Останній матч на полі Зорі – 27.10.2018. 13-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Зоря – Олександрія – 0:0

Безпрограшна домашня серія Зорі в матчах з Олександрією триває в УПЛ 3 матчі: +1= 2.

Цікаві факти та можливі події

* Олександрія може зазнати 50-ї гостьової поразки в УПЛ.

* У поточному Чемпіонаті Зоря не знає радості перемог 4 тури поспіль: = 2-2, а Олександрія – 5 ігор: = 2-3.

* Безнічийна домашня серія Зорі триває 8 матчів – по 4 перемоги та поразки.

* Зоря при Юрію Вернидубі може в УПЛ здобути 90-ту перемогу, або 60-й раз зіграти внічию, або зазнати 70-ї поразки.

* Олександрія при Володимирі Шарану може в гостях пропустити 100-й гол (ще 1 м’яч), здобути 20-ту перемогу, або зазнати 30-ї поразки.

* 10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі – Олександрія).

* Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.

* Дебютна гра в УПЛ арбітра Дмитра Бондаренка за участю Зорі.

Джерело - УПЛ.