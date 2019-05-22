Мораес: Це маячня, що Хацкевич не вміє працювати з бразильцями

Ігрові проблеми латиноамериканців у Динамо не пов'язані з головним тренером Олександром Хацкевичем.

Про це розповів екс-нападник киян Жуніор Мораес.

"Я не знаю, наскільки важко було бразильцям у Динамо раніше. Я про Клебера, Родріго, Діого Рінкона, не говорив з ними про те, як було у клубі раніше. Але коли я був у Динамо більшість бразильців були захисниками, а не футболістами групи атаки, це дуже велика різниця.

У Шахтарі такий підхід, бразильці грають попереду, це працює. У Динамо зазвичай бразильці в захисті або півзахисті, ось і вся різниця.

З Хацкевичем у мене були прекрасні відносини в Динамо. Не було ніяких проблем. Думаю, це маячня, що він не вміє або не може працювати з латиноамериканцями. Я думаю, це залежить від гравців, можливо, їм не подобається тип гри, в який вони повинні грати. Думаю, проблема не в Хацкевичі", - сказав Мораес.