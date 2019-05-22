Нападник Шахтаря не допоможе команді в останніх матчах сезону. Українець бразильського походження отримав травму в матчі із Зорею.

Про це повідомляє прес-служба "гірників".

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За результатами обстеження, у футболіста виявили перелом двох ребер. На відновлення Мораесу знадобиться близько місяця.

Швидше за все гравець не зможе допомогти збірній в матчах проти Словаччини і Люксембургу, які відбудуться 7-го і 10-го червня відповідно.

Нагадаємо, Мораеса визнали найкращим гравцем 29-го туру УПЛ.

Джерело - Шахтар.