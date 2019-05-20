Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 29 туру Чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

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За підсумком голосування перемогу здобув нападник Шахтаря Жуніор Мораес, який у матчі із Зорею забив "золотий" м’яч сезону. Він на чотири бали випередив півзахисника Динамо Віктора Циганкова.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Яворський, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.

Нагадаємо, Ахметов прокоментував перемогу Шахтаря.

Також, Павелко привітав Шахтар з чемпіонством.

Джерело - УПЛ.