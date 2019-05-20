Швед отримав чемпіонську медаль чемпіонату Шотландії

Гравець збірної України та Селтіка Мар'ян Швед отримав золоті нагороди чемпіонату Шотландії, хоча й не провів жодного матчу за "кельтів".

Мар'ян опублікував фото разом з гравцем Селтіка Скоттом Сінклером з церемонії нагородження.

У сезоні, що минає, Швед зіграв за львівські Карпати 26 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.

Нагадаємо, Шевченко викликав Шведа у збірну України.

Джерело - Чемпіон.