Бундесліга презентувала офіційний м'яч наступного сезону

Бундесліга представила м'яч на наступний сезон для вищого і другого дивізіонів чемпіонату Німеччини.

Про це повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

М'яч випустила компанія Derbystar, яка відноситься до датської спортивної фірми Select.

This is the new Bundesliga Brillant APS! ⚽️🎉



DERBYSTAR has presented the official match ball of the #Bundesliga and Bundesliga 2 for the 2019-20 season ➡️ https://t.co/YsvIapmIqT pic.twitter.com/jSafxY27pW — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) 17 мая 2019 г.

Відзначимо, що м'ячем від Select в найближчі три сезони гратимуть також команди ПФЛ, через що серед українських клубів вибухнув скандал.

Сьогодні в Бундеслізі проходить останній тур. Баварія і Боруссія Д все ще претендують на чемпіонство, але у мюнхенців на 2 очки більше.

Нагадаємо, що в послугах Грізманна зацікавлені також ПСЖ і Манчестер Сіті.

Джерело - Офіційний сайт Бундесліги.