Бундесліга презентувала офіційний м'яч наступного сезону

Бундесліга представила м'яч на наступний сезон для вищого і другого дивізіонів чемпіонату Німеччини.

Про це повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

М'яч випустила компанія Derbystar, яка відноситься до датської спортивної фірми Select.

This is the new Bundesliga Brillant APS! ⚽️🎉



DERBYSTAR has presented the official match ball of the #Bundesliga and Bundesliga 2 for the 2019-20 season ➡️ https://t.co/YsvIapmIqT pic.twitter.com/jSafxY27pW