Дуглас Луїс може залишити Ювентус влітку
Дуглас Луїс
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Півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс може залишити свій клуб під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
У послугах 26-річного бразильця зацікавлені деякі клуби АПЛ. Втім, наразі назви команд залишаються невідомими.
Хавбек приєднався до "старої синьйори" влітку 2024 року, але не зміг завоювати місце у стартовому складі. На рахунку Луїса 22 матчі у всіх турнірах (5 в основному складі), в яких він не зміг відзначитись результативними діями.
Нагадаємо, до Ювентуса гравець приєднався з Астон Вілли, за яку виступав з 2019 року.
Раніше повідомлялось, що туринці розглядають можливість запропонувати своєму екстренеру повернутись в команду.