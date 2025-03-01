Дуглас Луїс може залишити Ювентус влітку

Півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс може залишити свій клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У послугах 26-річного бразильця зацікавлені деякі клуби АПЛ. Втім, наразі назви команд залишаються невідомими.

#DouglasLuiz could leave #Juventus in the summer transfer window. Some #PremierLeague’s clubs have already shown interest in the brazilian midfielder. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 1, 2025

Хавбек приєднався до "старої синьйори" влітку 2024 року, але не зміг завоювати місце у стартовому складі. На рахунку Луїса 22 матчі у всіх турнірах (5 в основному складі), в яких він не зміг відзначитись результативними діями.

Нагадаємо, до Ювентуса гравець приєднався з Астон Вілли, за яку виступав з 2019 року.

Раніше повідомлялось, що туринці розглядають можливість запропонувати своєму екстренеру повернутись в команду.