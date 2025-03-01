Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дуглас Луїс може залишити Ювентус влітку

Володимир Максименко — 1 березня 2025, 12:48
Дуглас Луїс Ювентус
Дуглас Луїс
Getty images

Півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс може залишити свій клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У послугах 26-річного бразильця зацікавлені деякі клуби АПЛ. Втім, наразі назви команд залишаються невідомими.

Хавбек приєднався до "старої синьйори" влітку 2024 року, але не зміг завоювати місце у стартовому складі. На рахунку Луїса 22 матчі у всіх турнірах (5 в основному складі), в яких він не зміг відзначитись результативними діями.

Нагадаємо, до Ювентуса гравець приєднався з Астон Вілли, за яку виступав з 2019 року.

Раніше повідомлялось, що туринці розглядають можливість запропонувати своєму екстренеру повернутись в команду.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Ювентус Дуглас Луїс

Дуглас Луїс

Наступний новачок: Манчестер Сіті готовий повернути хавбека Ювентуса до АПЛ
Найкрасивіша футболістка світу знялася у фотосесії з інопланетянином
Гламурну пару з Ювентуса пограбували на суму понад 500 тисяч євро
Дім зіркової футбольної пари пограбували
Найсексуальніша футболістка світу пожалілася, що заробляє набагато менше, ніж її зірковий чоловік

Останні новини