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Маркес виграв спринт Гран-прі Таїланду з MotoGP

Олександр Булава — 1 березня 2025, 13:07
Маркес виграв спринт Гран-прі Таїланду з MotoGP
Марк Маркес
x.com/MotoGP

Іспанський гонщик команди Ducati Lenovo Марк Маркес став переможцем спринту на Гран-прі Таїланлу-2025.

32-річний іспанець виграв старт у брата Алекса і Франческо Баньяя. Та у підсумку довів свою перевагу до перемоги.

Зазначимо, що чинний чемпіон серії Хорхе Мартін з Aprilla Racing пропустив перший етап сезону через травму отриману на тренуванні.

Спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок – Маркес за перемогу заробив 12 залікових балів, його брат 9 за друге, а Баньяя – 7 за третю сходинку. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.

Завдяки перемозі Маркес вперше з 2019 року очолив лідерство у чемпіонаті.

Головна гонка відбудеться у неділю, 2. Початок – о 10:00 за київським часом.

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